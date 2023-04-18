"Буча Комбуча" і не тільки. У Раді пропонують штрафи за експлуатацію військової тематики

Автори ініціативи нагадують, що від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну підприємці почали подавати заявки про реєстрацію торгових марок на різні елементи військової символіки, назви постраждалих міст та військових операцій.

Зокрема, прикладом цього є такі продукти, як: "Героїчна Буча Комбуча", пиво "Герої не вмирають", сухарики "ЗСУ", ковбаса "ЗСУ", горілка "Привид Києва".

Нардепи вважають, що таку проблему необхідно вирішити на законодавчому рівні, а саме - унеможливити комерційну експлуатацію символіки військового опору.

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею. Вона передбачає штрафи за продаж продукції, що містить символіку військового спротиву.

Нардепи хочуть запровадити такі покарання: