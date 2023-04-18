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"Буча Комбуча" и не только. В Раде предлагают штрафы за эксплуатацию военной тематики

Фото: в Раде предлагают штрафы за эксплуатацию военной тематики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается ввести штрафы за эксплуатацию военной и патриотической тематики с коммерческой целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Авторы инициативы напоминают, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину предприниматели начали подавать заявки про регистрацию торговых марок на разные элементы военной символики, названия пострадавших городов и военных операций.

В частности, примером этого являются такие продукты, как: "Героїчна Буча Комбуча", пиво "Герої не вмирають", сухарики "ЗСУ", колбаса "ЗСУ", водка "Привид Києва".

Нардепы считают, что такую проблему необходимо решить на законодательном уровне, а именно - сделать невозможной коммерческую эксплуатацию символики военного сопротивления.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей. Она предусматривает штрафы за продажу продукции, которая содержит символику военного сопротивления.

Нардепы хотят ввести такие наказания:

  • от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов в случае первого правонарушения (от 17 тысяч грн до 51 тысячи грн);
  • от трех тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов с лишением права занимать отдельные должности на срок до трех лет в случае повторного правонарушения (от 51 тысячи грн до 136 тысяч грн);
  • от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов с лишением права занимать отдельные должности на срок до трех лет, если правонарушение совершило должностное лицо с использованием служебного положения или организованная группа, или если такие действия совершены в особо крупном размере (от 170 тысяч грн до 255 тысяч грн).

Напомним, ранее стало известно, что в сети начался скандал после того, как производители из Ирпеня начали продавать "Бучу Комбучу".

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