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БТРи, дрони і радари для ППО. Німеччина передала Україні новий військовий пакет

Фото: Німеччини передала Україні новий військовий пакет (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

  • 12 бронетранспортерів (назва невідома);
  • 7 розвіддронів Primoco ONE;
  • 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
  • 5 надводних дронів;
  • 10 тисяч безпекових окулярів;
  • 32 термінали для супутникового зв’язку;
  • PCB-принтер (3D);
  • 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;
  • 12 вантажівок типу MAN TGS.

Уряд Німеччини також виділив 30 тисяч комплектів зимового одягу для українських військових.

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. Також в останньому пакеті допомоги від 27 жовтня Україна отримала ще одну пускову установку IRIS-T та чотири бронетранспортери.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.

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Військова допомога