БТР, водометы и оцепление Минска: что происходит в Беларуси в 29-ый день протестов

В воскресенье, 6 сентября, протестующие в Минске и других городах Беларуси готовятся выйти на демонстрации уже 29-ый день подряд. В столицу стягивают усиленные наряды силовиков, БТР, водометы, а подземные переходы перекрывают. Демонстранты планируют выйти на улицы в 14:00. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Закрыты станции метро

В 12.30 на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа". Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства, принятые "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

Силовики оцепляют Минск, в город заезжают БТР и водометы

По данным издания TUT.by, Площадь Независимости в Минске оцеплена со всех сторон. Прибывают новые автобусы с силовиками, а пешеходы возмущены тем, что не могут воспользоваться подземными переходами и пересечь площадь.

Тем временем на Октябрьской площади разворачивают колючую проволоку. Уже оцеплена Площадь Независимости. Подземные переходы, ведущие на площадь, также закрыты.

В Минске заметили БТР и водометы.

Запланирован "Марш Единства"

В Минске выразить протест президенту Александру Лукашенко собираются на Площади Независимости и проспекте Независимости. В остальных городах акции протеста запланированы на такое же время. Демонстранты собираются выходить в центры своих городов.

Отметим, уже 29 дней в Беларуси продолжаются протесты против действующей власти с Лукашенко во главе. Среди основных причин недовольства митингующих - результаты прошедших 9 августа выборов, на которых Лукашенко получил более 80% поддержки избирателей, что, по мнению активной части общества, является фальсификацией. Также демонстранты недовольны массовыми задержаниями и насилием со стороны силовиков за время акций протеста.