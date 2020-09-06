БТР, водомети і оточення Мінська: що відбувається в Білорусі в 29-ий день протестів

У неділю, 6 вересня, протестувальники в Мінську та інших містах Білорусі готуються вийти на демонстрації вже 29-ий день поспіль. У столицю стягують посилені наряди силовиків, БТР, водомети, а підземні переходи перекривають. Демонстранти планують вийти на вулиці о 14:00. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Закриті станції метро

12.30 на вхід і вихід закриті станції метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купалівська", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа". Потяги слідують без зупинки на даних станціях. Мінський метрополітен перепрошує за тимчасові незручності, прийняті "в цілях забезпечення безпеки пасажирів".

Силовики оточують Мінськ, місто заїжджають БТР і водомети

За даними видання TUT.by Майдан Незалежності в Мінську оточена з усіх сторін. Прибувають нові автобуси з силовиками, а пішоходи обурені тим, що не можуть скористатися підземними переходами та перетнути площу.

Тим часом на Жовтневій площі розгортають колючий дріт. Вже оточена Площа Незалежності. Підземні переходи, що ведуть на площу, також закриті.

У Мінську помітили БТР і водомети.

Запланований "Марш Єдності"

У Мінську висловити протест президентові Олександру Лукашенку збираються на Площі Незалежності та проспекті Незалежності. В інших містах акції протесту заплановані на такий же час. Демонстранти збираються виходити в центри своїх міст.

Відзначимо, вже 29 днів у Білорусі тривають протести проти чинної влади з Лукашенком на чолі. Серед основних причин невдоволення мітингувальників - результати минулих 9 серпня виборів, на яких Лукашенко отримав понад 80% підтримки виборців, що, на думку активної частини суспільства, є фальсифікацією. Також демонстранти незадоволені масовими затриманнями та насильством з боку силовиків за час акцій протесту.