БТР Stryker і не лише. США оголосили новий пакет допомоги Україні

Анонс від Остіна

Нагадаємо, лише вчора, 31 жовтня, голова Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США вже найближчими днями оголосять нову допомогу Україні.

Такий анонс він зробив, коментуючи перекидання північнокорейських військ у Росію, зокрема й у Курську область.

Як зазначав держсекретар США Ентоні Блінкен, загалом у Курській області фіксують близько 8 тисяч солдатів КНДР. Найближчими днями вони можуть взяти участь у бойових діях проти українських військових.

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