БТР Stryker і не лише. США оголосили новий пакет допомоги Україні

США нададуть Україні озброєння загальною вартістю 425 млн доларів. Воно увійшло до нового пакету військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США.
Як зазначили у Пентагоні, озброєння, яке увійшло до пакету, передаватимуть Україні із запасів США.
Повний список того, що увійшло до пакету:
Нагадаємо, лише вчора, 31 жовтня, голова Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США вже найближчими днями оголосять нову допомогу Україні.
Такий анонс він зробив, коментуючи перекидання північнокорейських військ у Росію, зокрема й у Курську область.
Як зазначав держсекретар США Ентоні Блінкен, загалом у Курській області фіксують близько 8 тисяч солдатів КНДР. Найближчими днями вони можуть взяти участь у бойових діях проти українських військових.
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