БТР Stryker и не только. США объявили новый пакет помощи Украине

США предоставят Украине вооружение общей стоимостью 425 млн долларов. Оно вошло в новый пакет военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.
Как отметили в Пентагоне, вооружение, которое вошло в пакет, будут передавать Украине из запасов США.
Полный список того, что вошло в пакет:
Напомним, только вчера, 31 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США уже в ближайшие дни объявят новую помощь Украине.
Такой анонс он сделал, комментируя переброску северокорейских войск в Россию, в том числе и в Курскую область.
Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, всего в Курской области фиксируют около 8 тысяч солдат КНДР. В ближайшие дни они могут принять участие в боевых действиях против украинских военных.
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