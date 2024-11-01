БТР Stryker и не только. США объявили новый пакет помощи Украине

Анонс от Остина

Напомним, только вчера, 31 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США уже в ближайшие дни объявят новую помощь Украине.

Такой анонс он сделал, комментируя переброску северокорейских войск в Россию, в том числе и в Курскую область.

Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, всего в Курской области фиксируют около 8 тысяч солдат КНДР. В ближайшие дни они могут принять участие в боевых действиях против украинских военных.

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