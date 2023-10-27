В Брюсселі обговорили виконання Україною вимог для переговорів з ЄС

В засідання взяли участь депутати Верховної ради і їхні колеги з Європейського парламенту. Сторони обговорили:

прогрес України у виконанні семи умов для надання кандидатського статусу на вступ до ЄС;

підтримку України з боку з боку ЄС в контексті численних криз і середовища глобальної безпеки.

За словами співголови парламентського комітету асоціації з українського боку Вадима Галайчука, прогрес України у виконанні умов щодо кандидатства є суттєвим.

"Ми розуміємо, що після звіту Єврокомісії щодо розширення ми матимемо додаткові виклики. Тому погодилися, що після того, як звіт буде оприлюднено, проведемо зустріч Парламентського Комітету Асоціації, щоб обговорити, як ми можемо змінити та адаптувати нашу роботу, враховуючи ці завдання і виклики», - заявив Галайчук.

Також він додав, що Україна майже виконала усі вимоги й наразі залишаються деякі двосторонні питання, серед яких, наприклад, питання нацменшин.

Заступниця голови Української частини ПКА Інна Совсун, зі свого боку, закликала європейських колег пам'ятати ціну свободи й демократичних цінностей, зокрема працювати над санкціями проти Росії.

"Керівник Східноєвропейської програми та старший науковий співробітник з питань України Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський зауважив, що війна Росії в Україні - це не війна за територію. Це війна на знищення держави Україна. Тому, будь які територіальні поступки жодним чином не вгамують Росію. Він впевнений, що Росія готується до тривалої війни в Україні, тому єдність США та ЄС у питанні підтримки України є, як ніколи, важливою", - додає пресслужба.

Вступ України до ЄС

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС ще минулого року. Держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Нещодавно Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що Єврокомісія збирається представити оцінку прогресу України 8 листопада.