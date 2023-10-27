В Брюсселе обсудили выполнение Украиной требований для переговоров с ЕС

В заседание приняли участие депутаты Верховной рады и их коллеги из Европейского парламента. Стороны обсудили:

прогресс Украины в выполнении семи условий для предоставления кандидатского статуса на вступление в ЕС;

поддержку Украины со стороны со стороны ЕС в контексте многочисленных кризисов и среды глобальной безопасности.

По словам сопредседателя парламентского комитета ассоциации с украинской стороны Вадима Галайчука, прогресс Украины в выполнении условий по кандидатству является существенным.

"Мы понимаем, что после отчета Еврокомиссии по расширению мы будем иметь дополнительные вызовы. Поэтому согласились, что после того, как отчет будет обнародован, проведем встречу Парламентского Комитета Ассоциации, чтобы обсудить, как мы можем изменить и адаптировать нашу работу, учитывая эти задачи и вызовы", - заявил Галайчук.

Также он добавил, что Украина почти выполнила все требования и пока остаются некоторые двусторонние вопросы, среди которых, например, вопрос нацменьшинств.

Заместитель председателя Украинской части ПКА Инна Совсун, со своей стороны, призвала европейских коллег помнить цену свободы и демократических ценностей, в частности работать над санкциями против России.

"Руководитель Восточноевропейской программы и старший научный сотрудник по вопросам Украины Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский отметил, что война России в Украине - это не война за территорию. Это война на уничтожение государства Украина. Поэтому, любые территориальные уступки никоим образом не успокоят Россию. Он уверен, что Россия готовится к длительной войне в Украине, поэтому единство США и ЕС в вопросе поддержки Украины является, как никогда, важным", - добавляет пресс-служба.

Вступление Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в прошлом году. Государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Недавно Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Еврокомиссия намерена представить оценку прогресса Украины 8 ноября.