У Брюсселі розпочалися погроми після сенсаційної перемоги збірної Марокко над Бельгією

У Брюсселі розпочалися погроми під час та після матчу збірної Бельгії проти Марокко. Їх організували представники марокканської діаспори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Поліції довелося перекрити центр міста та застосувати сльозогінний газ проти учасників заворушень, які перевернули та підпалили автомобіль, підпалили електроскутер та кидали в авто цеглу. За словами речника поліції Брюсселя, такі заходи довелося вжити після того, як одна людина отримала травми обличчя.

На тлі заворушень у місті призупинили рух метро та трамваїв.

При цьому мер Брюсселя Філіп Клозе закликав людей триматися подалі від центру міста і сказав, що влада робить все можливе для підтримки порядку на вулицях.