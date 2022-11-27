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У Брюсселі розпочалися погроми після сенсаційної перемоги збірної Марокко над Бельгією

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Брюссель, Неділя 27 листопада 2022 22:16
У Брюсселі розпочалися погроми після сенсаційної перемоги збірної Марокко над Бельгією Ілюстративне фото: у Брюсселі розпочалися погроми після сенсаційної перемоги збірної Марокко над Бельгією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Брюсселі розпочалися погроми під час та після матчу збірної Бельгії проти Марокко. Їх організували представники марокканської діаспори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Поліції довелося перекрити центр міста та застосувати сльозогінний газ проти учасників заворушень, які перевернули та підпалили автомобіль, підпалили електроскутер та кидали в авто цеглу. За словами речника поліції Брюсселя, такі заходи довелося вжити після того, як одна людина отримала травми обличчя.

На тлі заворушень у місті призупинили рух метро та трамваїв.

При цьому мер Брюсселя Філіп Клозе закликав людей триматися подалі від центру міста і сказав, що влада робить все можливе для підтримки порядку на вулицях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що матч другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 у Катарі завершився поразкою збірної Бельгії від національної команди Марокко.

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