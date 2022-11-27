У Брюсселі розпочалися погроми після сенсаційної перемоги збірної Марокко над Бельгією
У Брюсселі розпочалися погроми під час та після матчу збірної Бельгії проти Марокко. Їх організували представники марокканської діаспори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Поліції довелося перекрити центр міста та застосувати сльозогінний газ проти учасників заворушень, які перевернули та підпалили автомобіль, підпалили електроскутер та кидали в авто цеглу. За словами речника поліції Брюсселя, такі заходи довелося вжити після того, як одна людина отримала травми обличчя.
It's not over yet in #Brussels. pic.twitter.com/srCdo6bdlZ— Yassin Akouh (@Yassin_Akouh) November 27, 2022
На тлі заворушень у місті призупинили рух метро та трамваїв.
При цьому мер Брюсселя Філіп Клозе закликав людей триматися подалі від центру міста і сказав, що влада робить все можливе для підтримки порядку на вулицях.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що матч другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 у Катарі завершився поразкою збірної Бельгії від національної команди Марокко.
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