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В Брюсселе начались погромы после сенсационной победы сборной Марокко над Бельгией

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Брюссель, Воскресенье 27 ноября 2022 22:16
В Брюсселе начались погромы после сенсационной победы сборной Марокко над Бельгией Иллюстративное фото: в Брюсселе начались погромы после сенсационной победы сборной Марокко над Бельгией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Брюсселе начались погромы во время и после матча сборной Бельгии против Марокко. Их организовали представители марокканской диаспоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Полиции пришлось перекрыть центр города и применить слезоточивый газ против участников беспорядков, которые перевернули и подожгли автомобиль, подожгли электроскутер и бросали в авто кирпичи. По словам пресс-секретаря полиции Брюсселя, такие меры пришлось применить после того, как один человек получил травмы лица.

На фоне беспорядков в городе приостановили движение метро и трамваев.

При этом мэр Брюсселя Филипп Клозе призвал людей держаться подальше от центра города и сказал, что власти делают все возможное для поддержания порядка на улицах.

Напомним, ранее стало известно, что матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре завершился поражением сборной Бельгии от национальной команды Марокко.

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