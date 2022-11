В Брюсселе начались погромы после сенсационной победы сборной Марокко над Бельгией

Полиции пришлось перекрыть центр города и применить слезоточивый газ против участников беспорядков, которые перевернули и подожгли автомобиль, подожгли электроскутер и бросали в авто кирпичи. По словам пресс-секретаря полиции Брюсселя, такие меры пришлось применить после того, как один человек получил травмы лица.

It's not over yet in #Brussels. pic.twitter.com/srCdo6bdlZ