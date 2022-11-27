В Брюсселе начались погромы после сенсационной победы сборной Марокко над Бельгией

В Брюсселе начались погромы во время и после матча сборной Бельгии против Марокко. Их организовали представители марокканской диаспоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Полиции пришлось перекрыть центр города и применить слезоточивый газ против участников беспорядков, которые перевернули и подожгли автомобиль, подожгли электроскутер и бросали в авто кирпичи. По словам пресс-секретаря полиции Брюсселя, такие меры пришлось применить после того, как один человек получил травмы лица.

На фоне беспорядков в городе приостановили движение метро и трамваев.

При этом мэр Брюсселя Филипп Клозе призвал людей держаться подальше от центра города и сказал, что власти делают все возможное для поддержания порядка на улицах.