У Брюсселі прийняли "мирного" посланника Китаю перед його приїздом до Києва

"Делегації ЄС та Китаю обговорили незаконну агресивну війну Росії проти України та шляхи сприяння справедливому та сталому світу", - йдеться у повідомленні.

Представники ЄС наголосили на повній відповідальності Росії за неспровоковану та невиправдану агресію, зазначивши, що повага до принципів Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання.

У ЄС заявили, що війна Росії є реальною загрозою її безпеці і що, отже, позиція Китаю щодо війни неминуче впливає на наші двосторонні відносини.

"ЄС, як і раніше, відданий підтримці України у всьому, що необхідно для перемоги", - йдеться в повідомленні.

Сторона ЄС вітала майбутній візит спеціального посланника Лі до Києва, який, як вона сподівається, надасть можливість для предметної взаємодії Китаю з Україною, більш як через два роки після початку незаконної агресивної війни Росії.

ЄС очікує, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, відіграватиме конструктивну роль і використовуватиме будь-яку можливість для захисту та просування Статуту ООН та міжнародного права. Сторона ЄС наголосила, що очікує, що Китай закликає Росію негайно та беззастережно поважати принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, вивівши всі сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, йдеться у повідомленні.

Турне представника Китаю

Нагадаємо, минулого року глава Китаю Сі Цзіньпін презентував своє бачення дипломатичного завершення війни РФ проти України, а також призначив спецпредставника, який мав займатися цим питанням. Цим представником став екс-посол Китаю в Росії Лі Хуей, який у 2023 році здійснив турне країнами Європи та Азії.

У березні цього року Лі Хуей знову вирушив до Москви, а також планує відвідати Україну, Польщу, Німеччину та Францію. Його турне розпочалося 2 березня.