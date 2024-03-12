У Брюсселі підготували проміжну оцінку виконання реформ Україною на шляху до ЄС

Як випливає з документів, що опинилися в розпорядженні "Радіо Свобода", профільний єврокомісар із розширення Олівер Варгеї згадає рекомендації з письмового звіту Єврокомісії восени, виконання яких у ЄС очікували від України, щоби рухатися далі.

Це, зокрема, збільшення штату Національного антикорупційного бюро, достатні повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, ухвалення закону про лобіювання як частини антиолігархічного плану дій та врахування рекомендацій Венеційської комісії в частині законодавства про нацменшини, державну мову, ЗМІ та освіту.

Варгеї, як ідеться в проекті його доповіді, запропонує вважати виконаними два з чотирьох кроків: а саме - збільшення чисельності працівників НАБУ до тисячі осіб і подальше розширення штату щороку, також – скасування обмеження повноважень НАЗК. Агентство має право перевіряти вже перевірені активи, якщо надійшла нова інформація, а також - законність майна, придбаного декларантами до призначення на державну службу.

Втім, не вважається, згідно з чернеткою його доповіді, завершеним крок, пов’язаний із законодавством про лобіювання: документ, який схвалений Верховною радою в лютому 2024-го і передбачає створення реєстру прозорості, а супутній законопроект, що регулює відповідальність і санкції, очікує на голосування у другому читанні.

Не позначена як виконана і рекомендація щодо прав нацменшин, але перелічуються кроки України в цьому напрямку: зокрема, зміни до законодавства в грудні 2023-го, що передбачають правила щодо навчання мовами меншин, достатню мовну квоту в ЗМІ та пропорційні права і критерії використання мов меншин у суспільному житті. Згадана й дорожня карта з питань освіти, схвалена в лютому 2024-го, якою передбачене, зокрема, ухвалення закону про професійне навчання, що дозволить здійснювати його мовами меншин.

Окремо наголошується на важливості імплементації всіх кроків. Пропонується, щоб Єврокомісія контролювала їх виконання і звітувала про це у своїх регулярних звітах про розширення.

Водночас, як стало відомо "Радіо Свобода" від джерел у Єврокомісії, деякі єврокомісари запропонують вище оцінити досягнення України і вважати виконаними також кроки, пов’язані з лобіюванням і нацменшинами.

Переговори про вступ

Наприкінці минулого тижня віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що наступного тижня орган презентує проекти переговорних рамок, які рекомендуватиме схвалити країнам-учасницям ЄС після того, як Україна виконає всі критерії, що супроводжують її статус кандидата.

Єврокомісія 12 березня презентує переговорну рамку для України й Молдови - це документи, що визначають загальні принципи майбутніх переговорів про вступ.

Потім очікується обговорення рамок послами держав-членів. Для схвалення, а отже, і подальших кроків, потрібна їхня одностайна згода, якої, втім, як повідомило видання Politico, посилаючись на неназваних дипломатів і посадовців ЄС, навряд чи вдасться досягти до виборів у Євросоюзі, що відбудуться в червні 2024 року.