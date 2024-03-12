В Брюсселе подготовили промежуточную оценку выполнения реформ Украиной на пути в ЕС

Как следует из оказавшихся в распоряжении "Радио Свобода" документов, профильный еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи вспомнит рекомендации по письменному отчету Еврокомиссии осенью, выполнение которых в ЕС ожидали от Украины, чтобы двигаться дальше.

Это, в частности, увеличение штата Национального антикоррупционного бюро, достаточные полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции, принятие закона о лоббировании как части антиолигархического плана действий и учет рекомендаций Венецианской комиссии в части законодательства о нацменьшинствах, государственном языке, СМИ и образовании.

Варгеи, как говорится в проекте его доклада, предложит считать выполненными два из четырех шагов: а именно увеличение численности работников НАБУ до тысячи человек и дальнейшее расширение штата ежегодно, также отмена ограничения полномочий НАПК. Агентство имеет право проверять уже проверенные активы, если поступила новая информация, а также законность имущества, приобретенного декларантами к назначению на государственную службу.

Впрочем, не считается, согласно черновику его доклада, завершенным шаг, связанный с законодательством о лоббировании: документ, одобренный Верховной радой в феврале 2024-го и предусматривающий создание реестра прозрачности, а сопутствующий законопроект, регулирующий ответственность и санкции, ожидает на голосование во втором чтении

Не обозначена как выполненная и рекомендация по правам нацменьшинств, но перечисляются шаги Украины в этом направлении: в частности, изменения в законодательство в декабре 2023-го, предусматривающие правила обучения языкам меньшинств, достаточную языковую квоту в СМИ и пропорциональные права и критерии использования языков меньшинств в общественной жизни. Упомянутая и дорожная карта по вопросам образования, одобренная в феврале 2024-го, которой предусмотрено, в частности, принятие закона о профессиональном обучении, которое позволит осуществлять его на языках меньшинств.

Отдельно отмечается важность имплементации всех шагов. Предлагается, чтобы Еврокомиссия контролировала их выполнение и отчитывалась об этом в своих регулярных отчетах о расширениях.

В то же время, как стало известно "Радио Свобода" от источников в Еврокомиссии, некоторые еврокомиссары предложат выше оценить достижения Украины и считать выполненными также шаги, связанные с лоббированием и нацменьшинствами.

Переговоры о вступлении

В конце прошлой недели вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что на следующей неделе орган представит проекты переговорных рамок, которые будет рекомендовать одобрить странам-участницам ЕС после того, как Украина выполнит все критерии, сопровождающие ее статус кандидата.

Еврокомиссия 12 марта представляет переговорную рамку для Украины и Молдовы - это документы, определяющие общие принципы предстоящих переговоров о вступлении.

Затем ожидается обсуждение рамок послами государств-членов. Для одобрения, а значит, и дальнейших шагов, нужно их единодушное согласие, которое, впрочем, как сообщило издание Politico, ссылаясь на неназванных дипломатов и чиновников ЕС, вряд ли удастся достичь выборов в Евросоюзе, которые состоятся в июне 2024 года.