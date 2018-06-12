В Брюсселе уже завтра могут обсудить вопрос вступления Македонии в ЕС

Албанию также могут обсудить в качестве будущего члена ЕС

Уже в среду, 13 июня, в Брюсселе могут обсудить вопрос вступления в Евросоюз Македонии, которая смогла достичь компромисса с Грецией о переименовании страны. Об этом сообщает в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Кроме того, может быть также поднят вопрос вступления в ЕС еще одной балканской страны - Албании.

"Послы стран ЕС будут обсуждать западные балканы завтра в Брюсселе. Не исключено, что они коснутся начала переговоров о вступлении в ЕС с Македонией, после прорыва с названием страны, и Албанией. Но окончательное решение министров - 26 июня", - отметил Йозвяк.

EU ambassadors will debate Western Balkans tomorrow in Brussels. expect them to touch on opening EU accession negotiations with both #Macedonia #FYROM & #Albania after the breakthrough on the name issue. but final decision by ministers on 26 June — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 12, 2018

Напомним, во вторник, 12 июня, стало известно, что власти Македонии и Греции договорились об изменении названия Республика Македония. Страна будет называться Республика Северная Македония. Документ на 20 страниц об изменении названия бывшей югославской республики будет подписан, как только его утвердят правительства двух стран. Тогда вопрос будет решен окончательно.