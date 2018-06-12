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Интервью

В Брюсселе уже завтра могут обсудить вопрос вступления Македонии в ЕС

НовостиПолитика    12.06.2018 - 20:44
Фото: флаг Македонии (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)
Фото: флаг Македонии (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

Албанию также могут обсудить в качестве будущего члена ЕС

Уже в среду, 13 июня, в Брюсселе могут обсудить вопрос вступления в Евросоюз Македонии, которая смогла достичь компромисса с Грецией о переименовании страны. Об этом сообщает в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Кроме того, может быть также поднят вопрос вступления в ЕС еще одной балканской страны - Албании.

"Послы стран ЕС будут обсуждать западные балканы завтра в Брюсселе. Не исключено, что они коснутся начала переговоров о вступлении в ЕС с Македонией,  после прорыва с названием страны, и Албанией. Но окончательное решение министров - 26 июня", - отметил Йозвяк.

Напомним, во вторник, 12 июня, стало известно, что власти Македонии и Греции договорились об изменении названия Республика Македония. Страна будет называться Республика Северная Македония. Документ на 20 страниц об изменении названия бывшей югославской республики будет подписан, как только его утвердят правительства двух стран. Тогда вопрос будет решен окончательно.

Македония договорилась с Грецией о переименовании страны Македония примет любое название страны, согласованное с Грецией
Теги публикации: Македония  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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