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У Брюсселі вже завтра можуть обговорити питання вступу Македонії до ЄС

НовиниПолітика    12.06.2018 - 20:44
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

Албанію також можуть обговорити у якості майбутнього члена ЄС

Вже у середу, 13 червня, у Брюсселі можуть обговорити питання вступу до Євросоюзу Македонії, котра змогла досягти із Грецією компромісу щодо перейменування країни. Про це у повідомляє Twitter кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Крім того, може бути також порушене питання вступу до ЄС ще однієї балканської країни - Албанії.

"Посли країн ЄС будуть обговорювати західні балкани завтра в Брюсселі. Не виключено, що вони торкнуться відкриття переговорів про вступ до ЄС з Македонією, після прориву з назвою країни і Албанії. Але остаточне рішення міністрів - 26 червня", - зазначив Йозвяк.

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, стало відомо, що влада Македонії та Греції домовилися про зміну назви Республіка Македонія. Країна буде називатися Республіка Північна Македонія. Документ на 20 сторінок про зміну назви колишньої югославської республіки буде підписаний, як тільки його затвердять уряди двох країн. Тоді питання буде вирішене остаточно. 

Македонія домовилася з Грецією про перейменування країни Македонія прийме будь-яку назву країни, узгоджену з Грецією
Теги публікації: Македония  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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