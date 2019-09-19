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У Брюсселі стартував новий раунд газових переговорів

Новини » Енергетика    19.09.2019 - 13:39
У Брюсселі стартував новий раунд газових переговорів
Фото: українська делегація (twitter.com/NaftogazUkraine)

Переговори розпочалися із зустрічі делегації України з ЄС

В Брюсселі (Бельгія) стартував новий раунд тристоронніх газових переговорів. Про це йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в Twitter.

Повідомляється, що новий раунд переговорів про транзит російського газу після 2019 року почався з двосторонньої зустрічі української делегації з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем.

"Працюємо над надійним рішенням, заснованим на законодавстві ЄС, для забезпечення надійних і конкурентоспроможних поставок газу в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Фото: зустріч української делегації з Єврокомісією (facebook.com/andriy.kobolyev)

Відзначимо, тристоронні переговори почнуться о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Україна озвучила позицію перед тристоронніми газовими переговорами. Зокрема, Київ запропонує російській стороні укласти контракт на транзит 60 млрд кубометрів протягом 10 років.

Напередодні також стало відомо, що Кремль сумнівається в результативності газових переговорів з Україною. За словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, не варто очікувати конкретних домовленостей на зустрічі 19 вересня в Брюсселі.

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