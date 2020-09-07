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В Брюсселе разогнали протест против ограничений из-за COVID-19, есть задержанные

Брюссель, Понедельник 07 сентября 2020 04:38
В Брюсселе разогнали протест против ограничений из-за COVID-19, есть задержанные
Фото: протест в Брюсселе (скриншот)
Автор: Инна Собора

В Брюсселе в воскресенье, 6 сентября, прошла массовая акция против коронавирусных ограничений. На улицы вышли около 350 человек.

Об этом пишет DW.

Один из участников акции ударил в лицо полицейского, которого после этого пришлось доставить в больницу. Его и еще одного протестующего задержали.

По словам официального представителя полиции Оливье Слосса, большая часть протестующих, выступавших, в том числе, против повсеместного ношения масок, пришла на акцию без них. На плакатах, которые принесли с собой активисты, были такие надписи, как "Я дышу свободно", "Живи своей жизнью, эпидемия закончилась" и "Убитые маской".

Из-за отсутствия масок, а также из-за того, что протестующие не соблюдали социальную дистанцию, акцию было решено прекратить. Полиция не применяла против демонстрантов специальные средства типа газа.

В Бельгии ношение масок обязательно для всех, кто старше 12 лет. Это ограничение действует даже на свежем воздухе, если речь идет о центральных улицах. Штраф составляет 250 евро.

Ранее полиция австралийского штата Виктория произвела несколько арестовна протесте из-за усиления карантинных ограничений.

Напомним, в непальском городе Патан правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, чтобы остановить фестиваль религиозных колесниц. Участники мероприятия нарушили карантин.

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