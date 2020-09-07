У Брюсселі розігнали протест проти обмежень через COVID-19, є затримані

Фото: протест в Брюсселі (скріншот)

У Брюсселі в неділю, 6 вересня, пройшла масова акція проти коронавірусних обмежень. На вулиці вийшли близько 350 осіб.

Про це пише DW.

Один з учасників акції вдарив в обличчя поліцейського, якого після цього його довелося доставити в лікарню. Його і ще одного протестувальника затримали.

За словами офіційного представника поліції Олів'є Слосс, велика частина протестуючих, які виступали, в тому числі, проти повсюдного носіння масок, прийшла на акцію без них. На плакатах, які принесли з собою активісти, були такі написи, як "Я дихаю вільно", "Живи своїм життям, епідемія закінчилася" і "Убиті маскою".

Через відсутність масок, а також через те, що протестувальники не дотримувалися соціальну дистанцію, акцію було вирішено припинити. Поліція не застосовувала проти демонстрантів спеціальні засоби типу газу.

У Бельгії носіння масок обов'язково для всіх, хто старше 12 років. Воно також поширюється на свіжому повітрі, якщо мова йде про центральні вулиці. Штраф складає 250 євро.

Раніше поліція австралійського штату Вікторія провела декілька Арестівна протесті через посилення карантинних обмежень.

Нагадаємо, в непальському місті Патан правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, щоб зупинити фестиваль релігійних колісниць. Учасники заходу порушили карантин.