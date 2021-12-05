В Брюсселе снова протесты против карантина: митингующих разгоняют газом и водометам

В бельгийские столицы Брюсселе вновь протестуют против карантинных ограничений, а также касательно планов по обязательной вакцинации. Демонстрации переросли в беспорядки, а силовики против митингующих применили газ и водометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brussels Times и Washington Post .

Перед началом акции протеста организаторы надеялись, что она пройдет мирно, а не как в прошлый раз - с насилием и беспорядками. Акция начиналась вблизи Северного вокзала.

"Мы хотим демократического и недиктаторского подхода к этому кризису (речь о пандемии коронавируса - ред.). Принятые меры, такие как Covid Safe Ticket, противоречат нашим основным правам", - объяснили свои мотивы организаторы акции.

WATCH: Police in Brussels crackdown on demonstrators protesting against Covid mandates.



pic.twitter.com/LbKgvlX3Zp — Election Wizard (@ElectionWiz) December 5, 2021

Однако протест все же перерос в беспорядки. Силовики применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ, чтобы их разогнать. Инцидент произошел тогда, когда большинство протестующих уже разошлись по домам. Однако около 100 митингующих наткнулись на баррикаду силовиков и начали бросать в полицию мусор и петарды.

The Brussels firefighter and care worker protest before the police jumped in and shot tear gas and water at them "for their health". pic.twitter.com/J7RYH8VjxW — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) December 5, 2021

О пострадавших и задержанных информации пока нет.