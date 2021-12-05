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В Брюсселе снова протесты против карантина: митингующих разгоняют газом и водометам

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Брюссель, Воскресенье 05 декабря 2021 18:11
В Брюсселе снова протесты против карантина: митингующих разгоняют газом и водометам Фото: в Брюсселе протестовали против карантина (фото twitter.com/Core2Et)
Автор: Дмитрий Левицкий

В бельгийские столицы Брюсселе вновь протестуют против карантинных ограничений, а также касательно планов по обязательной вакцинации. Демонстрации переросли в беспорядки, а силовики против митингующих применили газ и водометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brussels Times и Washington Post.

Перед началом акции протеста организаторы надеялись, что она пройдет мирно, а не как в прошлый раз - с насилием и беспорядками. Акция начиналась вблизи Северного вокзала.

"Мы хотим демократического и недиктаторского подхода к этому кризису (речь о пандемии коронавируса - ред.). Принятые меры, такие как Covid Safe Ticket, противоречат нашим основным правам", - объяснили свои мотивы организаторы акции.

Однако протест все же перерос в беспорядки. Силовики применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ, чтобы их разогнать. Инцидент произошел тогда, когда большинство протестующих уже разошлись по домам. Однако около 100 митингующих наткнулись на баррикаду силовиков и начали бросать в полицию мусор и петарды.

О пострадавших и задержанных информации пока нет.

Напомним, силовики разгоняли слезоточивым газом антикарантинную акцию протеста в Брюсселе в воскресенье, 21 ноября. Тогда акция вспыхнула из-за возвращения обязательного масочного режима и дистанционной работы.

А сегодняшней акции протеста предшествовало очередное ужесточение карантина в Бельгии. Правительство страны решило запретить корпоративы и снова закрыло школы.

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