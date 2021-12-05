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У Брюсселі знову протести проти карантину: мітингарів розганяють газом та водометам

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Брюссель, Неділя 05 грудня 2021 18:11
У Брюсселі знову протести проти карантину: мітингарів розганяють газом та водометам Фото: у Брюсселі протестували проти карантину (twitter.com/Core2Et)
Автор: Дмитро Левицький

У бельгійські столиці Брюсселі знову протестують проти карантинних обмежень, а також щодо планів стосовно обов'язкової вакцинації. Демонстрації переросли у заворушення, а силовики проти мітингарів застосували газ та водомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brussels Times та Washington Post.

Перед початком акції протесту організатори сподівалися, що вона пройде мирно, а не як минулого разу - з насильством та заворушеннями. Акція починалася поблизу Північного вокзалу.

"Ми хочемо демократичного та недиктаторського підходу до цієї кризи (мова про пандемію коронавірусу - ред.). Вжиті заходи, такі як Covid Safe Ticket, суперечать нашим основним правам", - пояснили свої мотиви організатори акції.

Однак протест все ж переріс у заворушення. Силовики застосували проти демонстрантів водомети та сльозогінний газ, щоб їх розігнати. Інцидент стався тоді, коли більшість протестувальників вже розійшлися по домівках. Однак близько 100 мітингарів наштовхнулися на барикаду силовиків та почали кидати в поліцію сміття та петарди.

Про постраждалих та затриманих інформації поки немає.

Нагадаємо, силовики розганяли сльозогінним газом антикарантинну акцію протесту в Брюсселі у неділю, 21 листопада. Тоді акція спалахнула через повернення обов'язкового маскового режиму та дистанційної роботи.

А сьогоднішній акції протесту передувало чергове посилення карантину в Бельгії. Уряд країни вирішив заборонити корпоративи та знову закрив школи.

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Брюссель Карантин Коронавірус Бельгия
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