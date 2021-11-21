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В Брюсселе полиция слезоточивым газом разогнала протест против карантина

Автор: Дмитрий Левицкий

В Бельгии вспыхнули протесты из-за новые карантинные ограничения. Сегодня в Брюсселе полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Quicktake.

На днях из-за роста заболеваемости на коронавирус власти Бельгии решили вернуть обязательную удаленную работу, а также ввела масочный режим с 10-летнего возраста.

Как заявил премьер-министр

Однако возвращение карантинных ограничений спровоцировали протесты несогласных. Тысячи людей вышли сегодня на улицы Брюсселя. Протестующие вступали в конфронтации с силовиками, а те применяли слезоточивый газ.

Напомним, ранее акции протеста против карантина прокатились по Австралии.

Также РБК-Украина писало о беспорядках во Франции.

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БельгияКарантин