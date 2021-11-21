В Брюсселе полиция слезоточивым газом разогнала протест против карантина

В Бельгии вспыхнули протесты из-за новые карантинные ограничения. Сегодня в Брюсселе полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Quicktake.
На днях из-за роста заболеваемости на коронавирус власти Бельгии решили вернуть обязательную удаленную работу, а также ввела масочный режим с 10-летнего возраста.
Как заявил премьер-министр
Однако возвращение карантинных ограничений спровоцировали протесты несогласных. Тысячи людей вышли сегодня на улицы Брюсселя. Протестующие вступали в конфронтации с силовиками, а те применяли слезоточивый газ.
Напомним, ранее акции протеста против карантина прокатились по Австралии.
Также РБК-Украина писало о беспорядках во Франции.