Бельгия вернула масочный режим и ужесточила ограничения
Фото: Бельгия вернула масковый режим и ужесточила ограничения (Getty Images)
Бельгия усилила ограничения вследствие увеличения числа заболеваемости на фоне четвертой волны коронавируса. В стране вернули масочный режим.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Начиная с субботы в стране запрещено посещать закрытые помещения, такие как, например, кафе и рестораны без защитных масок. Соответствующее правило будет касаться всех посетителей старше 10 лет. Тоже самое касается и ночных клубов.
Чтобы посетить заведения общественного питания, театр и другие развлекательные или культурные места - необходимо иметь с собой один из указанных документов:
- сертификат о полной вакцинации;
- отрицательный тест;
- справку о выздоровлении.