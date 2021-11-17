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Бельгия вернула масочный режим и ужесточила ограничения

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Среда 17 ноября 2021 21:14
Бельгия вернула масочный режим и ужесточила ограничения Фото: Бельгия вернула масковый режим и ужесточила ограничения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бельгия усилила ограничения вследствие увеличения числа заболеваемости на фоне четвертой волны коронавируса. В стране вернули масочный режим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Начиная с субботы в стране запрещено посещать закрытые помещения, такие как, например, кафе и рестораны без защитных масок. Соответствующее правило будет касаться всех посетителей старше 10 лет. Тоже самое касается и ночных клубов.

Чтобы посетить заведения общественного питания, театр и другие развлекательные или культурные места - необходимо иметь с собой один из указанных документов:

  • сертификат о полной вакцинации;
  • отрицательный тест;
  • справку о выздоровлении.
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