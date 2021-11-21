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У Брюсселі поліція сльозогінним газом розганяла протест проти карантину

Автор: Дмитро Левицький

У Бельгії спалахнули протести через нові карантинні обмеження. Сьогодні у Брюсселі поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Quicktake.

Днями через зростання захворюваності на коронавірусу влада Бельгії вирішила повернути обов'язкову дистанційну роботу, а також запровадила масковий режим з 10-річного віку.

Як заявив прем'єр-міністр

Проте повернення карантинних обмежень спровокували протести незгодних. Тисячі людей вийшли сьогодні на вулиці Брюсселя. Протестувальники вступали у конфронтації з силовиками, а ті застосовували сльозогінний газ.

Нагадаємо, раніше акції протесту проти карантину прокотилися Австралією.

Також РБК-Україна писало про заворушення у Франції.

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