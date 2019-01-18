У Брюсселі назвали склад делегацій на переговорах з транзиту газу через Україну

Фото: Марош Шефчович (European Parliament)

У переговорах візьмуть участь представники уряду України і РФ, а також "Нафтогазу" і "Газпрому"

Другий раунд політичних тристоронніх переговорів за участю представників Єврокомісії, України і Росії про майбутній транзит газу через Україну відбудуться в понеділок 21 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЕК.

Згідно з повідомленням, зустріч відбудеться за участю заступника голови Єврокомісії у справах Енергоспівтовариства Мароша Шефчовича, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та голови НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва, міністра енергетики РФ Олександра Новака і заступника голови "Газпрому" Олександра Медведєва.

Шефчович привітав учасників переговорів і зазначив, що для досягнення домовленостей необхідна "сильна прихильність обох сторін просунутися в переговорах". Він також нагадав про те, що газовий контракт закінчується наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, тристоронні переговори Україна - Єврокомісія - Росія з транзиту газу повинні пройти 21 січня. Міністр енергетики РФ Олександр Новак підтвердив готовність російської сторони в них брати участь.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна на переговорах з Росією буде намагатися зберегти транзит по своїй території після 2019 року. Коболєв підкреслив, що не буде розкривати позицію повністю.