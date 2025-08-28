Брюссель викличе російського посла через пошкодження представництва ЄС у Києві

Вона сказала, що розмовляла з дипломатами ЄС у Києві після російського удару по представництву ЄС.

Каллас заявила, що ЄС "викличе російського посла в Брюсселі" для висловлення протесту у зв'язку з нападом.

Представниця з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер додала трохи більше з цього приводу:

"Підтверджую, що ми викличемо російського тимчасового повіреного у справах. Ця зустріч все одно відбудеться сьогодні, тож після неї я зможу вас проінформувати. Але річ у тім, що жодна дипломатична місія не повинна зазнавати двох ударів".