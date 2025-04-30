Брюссель оцінив прогрес: Україна пройшла скринінг за важливим розділом на шляху до ЄС

На початку цього тижня, 28–29 квітня, у Брюсселі відбувся офіційний скринінг відповідності українського законодавства нормам ЄС за розділом "Підприємництво та промислова політика". Україна успішно його пройшла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
Підготовка до скринінгу тривала кілька місяців. Вона включала взаємодію між структурними підрозділами Мінекономіки, профільними органами державної влади та Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Під час скринінгу команда Мінекономіки презентувала прогрес у таких напрямах:
За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, Україна під час скринінгу представила практичні інструменти для підтримки українського бізнесу і розвитку промисловості.
"Європейська Комісія позитивно оцінила системність наших підходів, реальні результати вже діючих програм і прогрес України в адаптації політик до стандартів ЄС", - зазначив Телюпа.
Єврокомісія відзначила високий рівень підготовки української делегації. Однак є ще питання, які потребують додаткової уваги, - передбачення більш швидкого впровадження Директиви щодо прострочених платежів (Late Payment Directive).
Нагадаємо, Україна з початку повномасштабної війни з Росією значно просунулася на шляху до членства в ЄС. Зокрема, торік лідери країн блоку схвалили початок вступних переговорів з Україною.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна та ЄС вже завершили двосторонній скринінг за трьома переговорними кластерами: "Основи", "Внутрішній ринок" і "Зовнішні відносини". Окрім того, у 2025 році Україна сподівається відкрити всі шість кластерів переговорів про приєднання одночасно.
Шмигаль упевнений, що скринінги пройдуть успішно, і "Україна стане членом ЄС відразу після закінчення повномасштабної війни".
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