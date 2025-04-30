Брюссель оценил прогресс: Украина прошла скрининг по важному разделу на пути в ЕС

Подготовка к скринингу длилась несколько месяцев. Она включала взаимодействие между структурными подразделениями Минэкономики, профильными органами государственной власти и Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Во время скрининга команда Минэкономики представила прогресс в таких направлениях:

Развитие промышленной политики - модернизация промышленных экосистем, внедрение принципов Smart Specialisation, поддержка зеленой трансформации производства.

Поддержка малого и среднего бизнеса - участие в Программе Единого рынка ЕС, стимулирование кластерного развития, упрощение доступа к финансированию.

Развитие легкой промышленности - поддержка предприятий, которые в условиях войны сохраняют производство, экспорт и рабочие места, а также внедрение принципов циркулярной экономики.

Корпоративная устойчивость и ответственность бизнеса - гармонизация политик с европейскими стандартами корпоративной ответственности и устойчивого развития.

Дерегуляция и цифровизация - упрощение регулирования, развитие цифровых сервисов для бизнеса.

Развитие социальной экономики - поддержка предприятий, ориентированных на общественные потребности и восстановление общин.

Восстановление сталелитейной промышленности - презентация планов по восстановлению производственных мощностей и интеграции в европейские цепи поставок.

Положительная оценка Еврокомиссии

По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, Украина во время скрининга представила практические инструменты для поддержки украинского бизнеса и развития промышленности.

"Европейская Комиссия положительно оценила системность наших подходов, реальные результаты уже действующих программ и прогресс Украины в адаптации политик к стандартам ЕС", - отметил Телюпа.

Еврокомиссия отметила высокий уровень подготовки украинской делегации. Однако есть еще вопросы, которые требуют дополнительного внимания, - предусмотрение более быстрого внедрения Директивы по просроченным платежам (Late Payment Directive).