Брюгге - Динамо: прогноз букмекеров

Киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов в матче третьего квалификационного раунда против бельгийского "Брюгге". Трансляция начнется в 21:30, а смотреть поединок можно на канале 2+2.

6 августа 21:30

Брюгге, стадион "Ян Брейдель"

Букмекерские компании считают "Брюгге" фаворитом первого противостояния. Победа бельгийской команды оценивается в 1,96, тогда как вероятность успеха "Динамо" - в 3,80. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,45.

Напомним, накануне команда Хацкевича отправилась на игру в составе 22 футболистов.

Ответный матч состоится во вторник, 13 августа, на киевском НСК "Олимпийский". Стартовый свисток игры прозвучит в 20:30.

Победитель в этом двухматчевом противостоянии встретится с сильнейшим в паре "Базель" - ЛАСК. А проигравшего ждет групповой этап Лиги Европы.