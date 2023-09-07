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В Брянську жаліються на "прильоти", знову влучили по заводу "Кремній ЕЛ"

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В російському Брянську знову скиглять через удари. Нібито безпілотник атакував одне з найбільших підприємств мікроелектронники в Росії "Кремній ЕЛ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське інтернет-видання Mash.

Як пише видання, за словами губернатора Брянську, один з промислових об'єктів міста був атакований безпілотниками. 

"За нашою інформацією, йдеться про завод "Кремній ЕЛ" - одне з найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії", - пише Mash. 

Зазначається, що постраждалих внаслідок удару немає. Тим часом на місці удару виникла пожежа, рятувальники працюють. 

Чим "Кремній ЕЛ" важливий для росіян? 

Варто нагадати про те, що у ніч з 29 на 30 серпня, російський виробник мікроелектроніки "Кремній ЕЛ"  вже потрапляв під удари. Зокрема, згідно з неофіційними джерелами, внаслідок цього сталась пожежа на одному з цехів. 

Як розповідало Defense Express, атака в кінці літа наврядчи здатна вивести з ладу завод, однак дальність від кордону до "Кремнію ЕЛ" становить лише 110 км, у зв'язку з чим він є в межах ураження деяких далекобійних засобів. Зокрема знищення заводу може мати більш позитивний результат для України.

Російська Федерація вливала мільярди в розвиток підприємства, яка є стратегічно важливим для терористів у дослідно-конструкторських роботах "Агрофон", "Агрономія" та "Силовик-5", які не мають жодного відношення до агрономії чи електромереж.

"Мова йде про частину російської федеральної програми "Альтернатива" з розробки нових РЛС на активних фразованих решітках з використанням нової елементної бази, які призначені для ППО, літаків, кораблів тощо", - пояснило видання.

 

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