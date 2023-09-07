RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Брянске жалуются на "прилеты", снова попали по заводу "Кремний ЭЛ"

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В российском Брянске снова ноют из-за ударов. Якобы беспилотник атаковал одно из крупнейших предприятий микроэлектронники в России "Кремний ЭЛ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское интернет-издание Mash.

Как пишет издание, по словам губернатора Брянска, один из промышленных объектов города был атакован беспилотниками.

"По нашей информации, речь идет о заводе "Кремной ЭЛ" - одном из крупнейших предприятий микроэлектроники в России", - пишет Mash.

Отмечается, что пострадавших в результате удара нет. Между тем, на месте удара возник пожар, спасатели работают.

Чем "Кремный ЭЛ" важен для россиян?

Стоит напомнить о том, что в ночь с 29 на 30 августа, российский производитель микроэлектроники "Кремний ЭЛ" уже попадал под удары. В частности, согласно неофициальным источникам, в результате этого произошел пожар на одном из цехов. 

Как рассказывало Defense Express, атака в конце лета вряд ли способна вывести из строя завод, однако дальность от границы до "Кремния ЭЛ" составляет всего 110 км, в связи с чем он находится в пределах поражения некоторых дальнобойных средств. В частности уничтожение завода может иметь более положительный результат для Украины.

Российская Федерация вливала миллиарды в развитие предприятия, которое является стратегически важным для террористов в опытно-конструкторских работах "Агрофон", "Агрономия" и "Силовик-5", которые не имеют никакого отношения к агрономии или электросетям.

"Речь идет о части российской федеральной программы "Альтернатива" по разработке новых РЛС на активных фразированных решетках с использованием новой элементной базы, которые предназначены для ПВО, самолетов, кораблей и т.д.", - пояснило издание.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБрянская область