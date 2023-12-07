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В Брянске школьница устроила стрельбу по ученикам гимназии: есть раненые и погибшие

Россия, Четверг 07 декабря 2023 09:41
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В Брянске школьница устроила стрельбу по ученикам гимназии: есть раненые и погибшие Фото: в Брянске школьница устроила стрельбу по ученикам гимназии, есть жертвы и раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Два человека погибли, еще пятеро ранены во время стрельбы в гимназии в Брянске (Россия). Ее устроила восьмиклассница, в последствии покончившая с собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз", - сказал собеседник РБК.

По данным РИА Новости, стрельба произошла в гимназии № 5. Силовики тут же оцепили здание и эвакуировали всех школьников.

Местные СМИ первоначально сообщали о двух погибших и четырех раненых школьников в результате стрельбы, которую школьница устроила из оружия отца.

Позже в брянском управлении МВД сообщили, что в результате стрельбы в школе пострадали три человека. В ведомстве подтвердили, что ученица, открывшая стрельбу, совершила самоубийство.

По последним данным, которые приводят РИА Новости, от выстрелов ученицы в гимназии в Брянске пострадали 5 человек, одна из раненых одноклассниц скончалась. Открывшая стрельбу девушка покончила с собой.

Видео с места стрельбы

В соцсети уже попали кадры во время стрельбы в брянской гимназии. На видео слышны выстрелы. В это время дети лихорадочно пытаются закрыться в классе.

Ученики рассказали, что девушка была "очень странной, не сидела в соцсетях и почти не общалась с одноклассниками".

Официально

Губернатор Брянской области РФ Алекксандр Богомаз подтвердил, что одна из учениц пронесла в учебное заведение Брянска огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них - стрелявшая девочка.

Ранены пятеро детей, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих - средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняют.

Стрельба в школах России

Отметим, что это не первая стрельба в школах РФ. Например, в российской Казани в мае 2021 года ученики с оружием проникли в школу и открыли стрельбу. В результате погибли минимум 9 человек.

А в сентябре 2022 года в одной из школ российского Ижевска бывший выпускник, 34-летний Артем Казанцев, устроил стрельбу, после чего покончил с собой. Тогда погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Кроме того, 24 человека получили ранения, среди них 22 ребенка и два взрослых.

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