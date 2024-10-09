У Брянській області атакований склад з боєприпасами КНДР та авіабомбами, - ЦПД
У Брянській області Росії в ніч на 9 жовтня міг бути атакований арсенал зі зброєю.На складі зберігали снаряди з КНДР та авіаційні керовані бомби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
Як він зазначив, біля міста Карачев Брянської області був уражений найближчий до лінії фронту 67 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ). Він знаходиться за 114 км від кордону з Україною.
За словами керівник ЦПД, на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи.
"Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом", - наголосив Коваленко.
Варто додати, що у вересні українські військові атакували два великих арсенали з ракетами та снарядами у Тверській області Росії, а також важливий склад з боєприпасами у Краснодарському краї.
Нічні вибухи в Росії
В ніч на 9 жовтня у Брянській області пролунали вибухи. У мережі повідомили про пожежу з детонацією, а також показали відповідні кадри. Губернатор регіону заявив про атаку дронів.
Також повідомлялося, що у Брянській області був уражений 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Українські військові поки не коментували нічні вибухи в Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.