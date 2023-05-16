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Брянську область РФ вночі атакував безпілотник, росіяни заявили про "збиття"

Фото: Брянську область РФ вночі атакував безпілотник (mill.rus)
Автор: Марія Кучерявець

У Брянській області РФ сьогодні заявили про так звану "атаку" безпілотника. Він нібито залетів на територію міста Клинці, де "був збитий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Сьогодні системою ППО Збройних сил РФ у Клинцях було збито український БПЛА літакового типу", - написав Богомаз.

За його словами, внаслідок так званої "атаки" постраждалих немає, але було пошкоджено балкон житлового будинку. Наразі на місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, що 11 травня в Брянській області місцева влада заявляла про так звану "атаку" безпілотника на нафтобазу.

Також ми писали про те, що в Брянській області невідомі знову підірвали залізницю.

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