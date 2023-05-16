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Брянскую область РФ ночью атаковал беспилотник, россияне заявили о "сбитии"

Фото: Брянскую область РФ ночью атаковал беспилотник (mill.rus)
Автор: Мария Кучерявец

В Брянской области РФ сегодня заявили о так называемой "атаке" беспилотника. Он якобы залетел на территорию города Клинцы, где "был сбит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза.

"Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз.

По его словам, в результате так называемой "атаки" пострадавших нет, но был поврежден балкон жилого дома. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Напомним, что 11 мая в Брянской области местные власти заявляли о так называемой "атаке" беспилотника на нефтебазу.

Также мы писали о том, что в Брянской области неизвестные снова подорвали железную дорогу.

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