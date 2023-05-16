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Брянську область РФ вночі атакував безпілотник, росіяни заявили про "збиття"

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Брянська область, Вівторок 16 травня 2023 09:45
Брянську область РФ вночі атакував безпілотник, росіяни заявили про "збиття" Фото: Брянську область РФ вночі атакував безпілотник (mill.rus)
Автор: Марія Кучерявець

У Брянській області РФ сьогодні заявили про так звану "атаку" безпілотника. Він нібито залетів на територію міста Клинці, де "був збитий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Сьогодні системою ППО Збройних сил РФ у Клинцях було збито український БПЛА літакового типу", - написав Богомаз.

За його словами, внаслідок так званої "атаки" постраждалих немає, але було пошкоджено балкон житлового будинку. Наразі на місці працюють оперативні служби.

Брянську область РФ вночі атакував безпілотник, росіяни заявили про &quot;збиття&quot;

Нагадаємо, що 11 травня в Брянській області місцева влада заявляла про так звану "атаку" безпілотника на нафтобазу.

Також ми писали про те, що в Брянській області невідомі знову підірвали залізницю.

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