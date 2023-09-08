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У Брянську в черговий раз заявили про "приліт" по заводу "Кремній ЕЛ"

Ілюстративне фото: у Брянську вкотре заявили про "приліт" по заводу "Кремній ЕЛ" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У російському Брянську знову жаліються на вибухи. Місцеві заявляють, що дрон нібито атакував одне з найбільших підприємств мікроелектронників у Росії "Кремній ЕЛ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

Спочатку місцеві повідомляли про вибухи у Брянську. Пізніше в Telegram-каналах повідомляли про "приліт" по заводу "Кремній ЕЛ" і публікували відео з наслідками.

Водночас Богомаз знову звинуватив Україну у спробі атакувати промисловий об'єкт Брянська. Жодних доказів він не навів.

При цьому він заявив, що дрон нібито "придушили" російські сили радіоелектронної боротьби на підльоті до Вигоничського району. Однак губернатор зазначив, що уламки безпілотника впали на адміністративну будівлю, внаслідок чого сталося загоряння.

З його слів, постраждалих немає.

Прильоти по "Кремній ЕЛ"

Зазначимо, що це вже не вперше, коли в Брянську повідомляють про нібито атаку на цей завод.

Так, уночі 30 серпня російські Telegram-канали повідомляли про падіння дрону на території "Кремної ЕЛ", що призвело до пожежі.

7 вересня у Брянську знову заявили, що дрон нібито атакував це підприємство.

Зазначимо, що Росія вливала мільярди у розвиток заводу, який є стратегічно важливим для терористів у дослідно-конструкторських роботах "Агрофон", "Агрономія" та "Силовик-5". Йдеться, зокрема, про програми з розробки нових РЛС на активних решітках з використанням нової елементної бази, які призначені для ППО, літаків і кораблів.

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