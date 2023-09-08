В Брянске в очередной раз заявили о "прилете" по заводу "Кремний ЭЛ"

Сперва местные сообщали о взрывах в Брянске. Позже в Telegram-каналах сообщали о "прилете" по заводу "Кремний ЭЛ" и публиковали видео с последствиями.

В то же время Богомаз снова обвинив Украину в попытке атаки на промышленный объект Брянска. Никаких доказательств он не привел.

При этом он заявил, что дрон якобы "подавили" российские силы радиоэлектронной борьбы на подлете к Выгоничскому району. Однако губернатор отметил, что обломки беспилотника упали на административное здание, в результате чего произошло возгорание.

По его словам, пострадавших нет.

Прилеты по "Кремний ЭЛ"

Отметим, что это уже не первый раз, когда в Брянске сообщают о якобы атаке на данный завод.

Так, ночью 30 августа российские Telegram-каналы сообщали о падении дрона на территории "Кремной ЭЛ", что привело к пожару.

7 сентября в Брянске снова заявили, что дрон якобы атаковал это предприятие.

Отметим, что Россия вливала миллиарды в развитие завода, которое является стратегически важным для террористов в опытно-конструкторских работах "Агрофон", "Агрономия" и "Силовик-5". Речь идет, в частности, о программах по разработке новых РЛС на активных фразированных решетках с использованием новой элементной базы, которые предназначены для ПВО, самолетов и кораблей.

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