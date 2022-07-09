В Брянской области перед грузовым поездом подорвали железную дорогу

"Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик - Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство", - сообщил он.

По его словам, в результате взрыва повреждены окна кабины машиниста, железнодорожные пути остались целыми, пострадавших нет.

Фото: последствия подрыва железной дороги (t.me/radiogovoritmsk)