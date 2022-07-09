У Брянській області перед вантажним поїздом підірвали залізницю

"Сьогодні в Унецькому районі, на перегоні Робчик - Піщанка на залізничних коліях перед вантажним поїздом спрацював невідомий вибуховий пристрій", - повідомив він.

За його словами, в результаті вибуху пошкоджено вікна кабіни машиніста, залізничні колії залишилися цілими, постраждалих немає.

Фото: наслідки підриву залізниці (t.me/radiogovoritmsk)