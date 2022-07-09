У Брянській області перед вантажним поїздом підірвали залізницю

У Брянській області (Російська Федерація) недалеко від кордону з Україною перед вантажним поїздом підірвали залізницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Брянської області Олександра Богомаза.
"Сьогодні в Унецькому районі, на перегоні Робчик - Піщанка на залізничних коліях перед вантажним поїздом спрацював невідомий вибуховий пристрій", - повідомив він.
За його словами, в результаті вибуху пошкоджено вікна кабіни машиніста, залізничні колії залишилися цілими, постраждалих немає.
Фото: наслідки підриву залізниці (t.me/radiogovoritmsk)
Нагадаємо, в червні в Брянській області стався вибух на території військової бази в Клинцях, в результаті місто залишилося без води і світла.
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