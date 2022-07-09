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У Брянській області перед вантажним поїздом підірвали залізницю

Фото: у Росії намагалися підірвати залізницю (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлія Бойко

У Брянській області (Російська Федерація) недалеко від кордону з Україною перед вантажним поїздом підірвали залізницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Сьогодні в Унецькому районі, на перегоні Робчик - Піщанка на залізничних коліях перед вантажним поїздом спрацював невідомий вибуховий пристрій", - повідомив він.

За його словами, в результаті вибуху пошкоджено вікна кабіни машиніста, залізничні колії залишилися цілими, постраждалих немає.

Фото: наслідки підриву залізниці (t.me/radiogovoritmsk)

Нагадаємо, в червні в Брянській області стався вибух на території військової бази в Клинцях, в результаті місто залишилося без води і світла.

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Російська ФедераціяВибух