В российской Брянской области произошел взрыв на военной базе, - СМИ
В российских Клинцах Брянской области (что в 50 км от границы с Украиной) произошел взрыв предварительно на территории военной базы. В городе нет света и воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Так, сначала местные СМИ сообщали, что вертолет кружил над военной частью, после чего дважды выстрелил и улетел, а снаряд вроде затронул военную часть.
Сообщается, что после инцидента в различных районах Клинцов, пропало электричество и водоснабжение, перестали работать светофоры, а в небе над городом видели российские вертолеты.
Ситуацию уже прокомментировал губернатор Брянской области Александр Богомаз. При этом он не рассказал кто именно и чем открывался огонь. Однако заявил, что речь идет о селе Займище.
"Сегодня был осуществлен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждены несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается медицинская помощь", - написал он в Telegram.
Напомним, недавно российские захватчики устроили взрыв у здания так называемого "МВД" в оккупированном Мелитополе.
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