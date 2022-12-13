У Брянській та Курській областях Росії прогриміли вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tsargrad та місцеві ЗМІ.

Гучні вибухи чули жителі міста Клинці, а також селища Климове у Брянській області.

"Будинки підстрибнули", - каже одна з місцевих мешканок.

Інші місцеві жителі у Клинцях припускають, що вибухи сталися в одній із військових частин.

Це місто розташоване приблизно за 60 км від кордону з Чернігівською областю України, у ньому, згідно з даними з відкритих джерел, дислокований мотострілецький полк.

Водночас місцеві інформаційні ресурси пишуть, що, ймовірно, причини вибухів у населених пунктах є різними. У Климовому сталася пожежа, але вона почалася ще до того, як жителі почули вибухи.

Клімов розташований приблизно за 30 км від українського кордону. Там розташований військовий аеродром.

Інформації про постраждалих наразі немає. Влада ще не прокоментувала те, що відбувається.

Також повідомляється про вибухи у Курській області.

Нагадаємо, раніше в Росії повідомили про атаку на аеродром у Курську. Площа пожежі на аеродромі у передмісті становить близько 500 квадратних метрів.

У британській розвідці вважають, що вибухи на російських летовищах можуть бути оцінені як одні з найбільш стратегічно значущих провалів оборони РФ з моменту вторгнення в Україну.

В українському Міноборони вже потролили росіян. Там нагадали, що ті часто курять у заборонених місцях.

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