В Брянской и Курской областях России прогремели взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tsargrad и местные СМИ.

Громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климово в Брянской области.

"Дома подпрыгнули", - говорит одна из местных жительниц.

Другие местные жители в Клинцах предполагают, что взрывы произошли в одной из воинских частей.

Этот город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины, в нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк.

В то же время местные информационные ресурсы пишут, что, предположительно, причины взрывов в населенных пунктах разные. В Климово случился пожар, но он начался еще до того, как жители услышали взрывы.

Климов расположен примерно в 30 км от украинской границы. Там расположен военный аэродром.

Информации о пострадавших пока нет. Власти еще не прокомментировали происходящее.

Также сообщается о взрывах в Курской области.

Напомним, ранее в России сообщили об атаке на аэродром в Курске. Площадь пожара на аэродроме в пригороде составляет около 500 квадратных метров.

В британской разведке считают, что взрывы на российских аэродромах могут быть оценены как одни из наиболее стратегически значимых провалов обороны РФ с момента вторжения в Украину.

В украинском Минобороны уже потролили россиян. Там напомнили, что те очень часто курят в запрещенных местах.

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