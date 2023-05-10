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В Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є загиблий

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Середа 10 травня 2023 11:59
В Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є загиблий Фото: в Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгородській області жаліються на обстріли міста Шебекіно. Внаслідок прильотів загинув цивільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Зафіксовано два прильоти по околиці міста, в городи приватних житлових будинків. Є один постраждалий, чоловік з осколковим пораненням у голову. Бригада швидкої медичної допомоги доправляє його до лікарні, стан важкий. Голова округу та оперативні служби продовжують обстеження території", - написав Гладков.

Пізніше губернатор відзначив, що чоловік помер в машині швидкої допомоги внаслідок відкритої черепно-мозкової травми.

Руйнувань в місті немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого разу, внаслідок обстрілу Бєлгородської області, були пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Також нещодавно, під час обстрілу регіону, один зі снарядів упав між двома багатоквартирними житловими будинками. Внаслідок цього були пошкоджені вікна, балкони, фасади обох будинків й понівечені 6 автомобілів

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