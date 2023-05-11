В Брянской и Белгородской областях прогремели взрывы: обвиняют украинские беспилотники

Вечером, 10 мая, в Брянской и Белгородской областях России раздались взрывы. Губернаторы обвиняют в атаках украинские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернаторов Брянской и Белгородской областей.

Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб.

"Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", – заявил он.

А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два беспилотника сдетонировали над жилищным сектором Белгородского района.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома: выбиты окна, ограды и один автомобиль. Оперативные службы выехали на место", - написал он.

Через час он сообщил, что ПВО сбило над районом еще один беспилотник.

Кроме этого, в российских Telegram-каналах публикуют видео якобы звуков боя, которые слышат в Шебекинском районе Белгородской области.