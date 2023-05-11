ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Брянской и Белгородской областях прогремели взрывы: обвиняют украинские беспилотники

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 02:17
В Брянской и Белгородской областях прогремели взрывы: обвиняют украинские беспилотники Фото: в Брянской и Белгородской областях РФ раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вечером, 10 мая, в Брянской и Белгородской областях России раздались взрывы. Губернаторы обвиняют в атаках украинские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернаторов Брянской и Белгородской областей.

Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб.

"Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", – заявил он.

А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два беспилотника сдетонировали над жилищным сектором Белгородского района.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома: выбиты окна, ограды и один автомобиль. Оперативные службы выехали на место", - написал он.

Через час он сообщил, что ПВО сбило над районом еще один беспилотник.

Кроме этого, в российских Telegram-каналах публикуют видео якобы звуков боя, которые слышат в Шебекинском районе Белгородской области.

Напомним, в этот же день возле оккупированного Северодонецка (Луганская область) прозвучал мощный "хлопок".

Также в этот день в Белгородской области посетовали обстрелы города Шебекино. В результате прилетов погиб гражданский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Взрыв Война России против Украины
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 10 мая
Ситуация на фронте сегодня 10 мая
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи