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У Брянській області заявили про атаку безпілотників і роботу ППО

Фото: Брянську область атакували невідомі ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російську Брянську область атакували ударні безпілотники. Протиповітряна оборона збила більше десятка ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

За його словами, впродовж ночі сили протиповітряної оборони начебто знищили 12 безпілотних літальних апарати. Працювали сили ППО.

Екстрені та оперативні служби працюють на місцях імовірного падіння уламків БпЛА.

Повітряні атаки на Росію

За останні місяці різні області Росії постійно атакують ударні безпілотні літальні апарати. Об'єктами атак стають нафтотермінали, нафтобази та військова інфраструктура російської армії.

Цієї ночі ударні дрони також атакували Краснодарський край. У місті Єйськ було чутно вибухи. Працювала ППО.

7 жовтня ЗСУ атакували нафтобазу в тимчасово окупованій Феодосії у Криму. Після ракетного удару на об'єкті спалахнула пожежа, що триває досі.

Раніше дрони атакували склади загарбників у Краснодарському краї й Тверській області.

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ВибухиДрони