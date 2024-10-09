В Брянской области заявили об атаке беспилотников и работе ПВО

Воздушные атаки на Россию

За последние месяцы различные области России постоянно атакуют ударные беспилотные летательные аппараты. Объектами атак становятся нефтетерминалы, нефтебазы и военная инфраструктура российской армии.

Этой ночью ударные дроны также атаковали Краснодарский край. В городе Ейск были слышны взрывы. Работала ПВО.

7 октября ВСУ атаковали нефтебазу во временно оккупированной Феодосии в Крыму. После ракетного удара на объекте вспыхнул пожар, который продолжается до сих пор.

Ранее дроны атаковали склады захватчиков в Краснодарском крае и Тверской области.

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