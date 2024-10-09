В Брянской области заявили об атаке беспилотников и работе ПВО

Российскую Брянскую область атаковали ударные беспилотники. Противовоздушная оборона сбила более десятка ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза.
По его словам, в течение ночи силы противовоздушной обороны якобы уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов. Работали силы ПВО.
Экстренные и оперативные службы работают на местах вероятного падения обломков БпЛА.
За последние месяцы различные области России постоянно атакуют ударные беспилотные летательные аппараты. Объектами атак становятся нефтетерминалы, нефтебазы и военная инфраструктура российской армии.
Этой ночью ударные дроны также атаковали Краснодарский край. В городе Ейск были слышны взрывы. Работала ПВО.
7 октября ВСУ атаковали нефтебазу во временно оккупированной Феодосии в Крыму. После ракетного удара на объекте вспыхнул пожар, который продолжается до сих пор.
Ранее дроны атаковали склады захватчиков в Краснодарском крае и Тверской области.
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