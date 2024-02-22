У Брянській області РФ "знищили" безпілотник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

За словами губернатора, сили ППО "знищили" нібито українську БпЛА літакового типу над Брянською областю.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Клінцовського району силами ППО Міністерства оборони РФ", - написав губернатор.

За словами губернатора, "постраждалих та руйнувань немає".

"Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - написав губернатор.

Брянська область межує із Сумською та Чернігівською областями України

Безпілотники у Росії

Раніше ми писали, що у Брянській області в ніч на 20 лютого працювала ППО, нібито через атаку дрона.

Також вночі 17 лютого звуки безпілотників, що пролітають, чули жителі чотирьох регіонів Росії.

До речі, нібито українські безпілотники атакували Брянську область уночі 4 лютого. За словами губернатора Олександра Богомаза, була робота ППО.