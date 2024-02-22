ua en ru
Чт, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Брянській області РФ "знищили" безпілотник

Брянськ, Четвер 22 лютого 2024 01:35
UA EN RU
У Брянській області РФ "знищили" безпілотник Фото: У Брянській області РФ "знищили" безпілотник (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Брянській області росіяни "знищили" безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

За словами губернатора, сили ППО "знищили" нібито українську БпЛА літакового типу над Брянською областю.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Клінцовського району силами ППО Міністерства оборони РФ", - написав губернатор.

За словами губернатора, "постраждалих та руйнувань немає".

"Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - написав губернатор.

Брянська область межує із Сумською та Чернігівською областями України

Безпілотники у Росії

Раніше ми писали, що у Брянській області в ніч на 20 лютого працювала ППО, нібито через атаку дрона.

Також вночі 17 лютого звуки безпілотників, що пролітають, чули жителі чотирьох регіонів Росії.

До речі, нібито українські безпілотники атакували Брянську область уночі 4 лютого. За словами губернатора Олександра Богомаза, була робота ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Брянська область Чернігівська область Сумська область Війна в Україні
NEWS
Росія не оволоділа перевагою у війні проти України, - Держдеп
Росія не оволоділа перевагою у війні проти України, - Держдеп
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"