Росію атакують нібито українські дрони - спрацювала ППО

Росіяни скаржаться на нібито українські безпілотники над Брянською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали губернатора Брянської області Олександра Богомаза та Міноборони РФ .

За словами представників Міноборони РФ, нібито український безпілотник помітили над територією Брянської області. Його нібито знищила ППО.

"Близько 22.30 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області", - написали в міністерстві.

Після цього в міністерстві заявили про ще одне "збитий БпЛА".

"Близько 23.00 ще один український безпілотник перехоплений над територією Брянської області", - повідомили в Міноборони РФ.

Губернатор області Олександр Богомаз повідомив, що над територією області пролітали три безпілотники, які нібито збила ППО.

"Над територією Вигоничського району знищено вже третій безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - повідомив губернатор.

Брянська область РФ перебуває на кордоні з українською Чернігівською областю.

Фото: місцезнаходження Брянської області РФ на карті

Атака безпілотників у РФ

Раніше ми повідомляли, що безпілотники "атакували" у Курській області РФ. БпЛА нібито пошкодив інфраструктурні об'єкти зв'язку

Нещодавно у російському Воронежі також зафіксували дрон. Жителі міста чули вибух та роботу ППО.

До речі, безпілотник атакував найбільший нафтозавод у Ярославлі.