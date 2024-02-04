ua en ru
Нд, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росію атакують нібито українські дрони - спрацювала ППО

Брянськ, Неділя 04 лютого 2024 23:31
UA EN RU
Росію атакують нібито українські дрони - спрацювала ППО Фото: Росію атакують нібито українські дрони (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни скаржаться на нібито українські безпілотники над Брянською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали губернатора Брянської області Олександра Богомаза та Міноборони РФ.

За словами представників Міноборони РФ, нібито український безпілотник помітили над територією Брянської області. Його нібито знищила ППО.

"Близько 22.30 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області", - написали в міністерстві.

Після цього в міністерстві заявили про ще одне "збитий БпЛА".

"Близько 23.00 ще один український безпілотник перехоплений над територією Брянської області", - повідомили в Міноборони РФ.

Губернатор області Олександр Богомаз повідомив, що над територією області пролітали три безпілотники, які нібито збила ППО.

"Над територією Вигоничського району знищено вже третій безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - повідомив губернатор.

Брянська область РФ перебуває на кордоні з українською Чернігівською областю.

Росію атакують нібито українські дрони - спрацювала ППОФото: місцезнаходження Брянської області РФ на карті

Атака безпілотників у РФ

Раніше ми повідомляли, що безпілотники "атакували" у Курській області РФ. БпЛА нібито пошкодив інфраструктурні об'єкти зв'язку

Нещодавно у російському Воронежі також зафіксували дрон. Жителі міста чули вибух та роботу ППО.

До речі, безпілотник атакував найбільший нафтозавод у Ярославлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Брянська область
NEWS
Були близькі розриви. Росіяни обстрілювали Роботине під час візиту Зеленського
Були близькі розриви. Росіяни обстрілювали Роботине під час візиту Зеленського
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву