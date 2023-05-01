У Брянській області РФ зійшов з рейок потяг із нафтою, сталася пожежа, - ЗМІ

Оновлено 12:02. В мережі з'явилися кадри палаючого потяга в Брянській області

Місцева влада вже підтвердила, що інцидент стався внаслідок підриву рейок.

Також відомо, що першим зійшов зі шляхів локомотив, за ним ще сім вагонів.

Наразі рух потягів на ділянці Унеча - Розсуха припинено. Через це росіян попереджають про затримку деяких пасажирських потягів на Москву.

_____

"На перегоні Рассуха-Унеча залізничний потяг із 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами, зійшов з рейок через пошкодження полотна. Попередньо, незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці", - йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу, наразі 7-8 вагонів лежать на боці. Там сталася пожежа. На місці знаходяться екстрені служби.

Фото: у Брянській області РФ зійшов з рейок потяг із нафтою (t.me/bazabazon)

Нагадаємо, що сьогодні в Ленінградській області РФ невідомі підірвали опору лінії електропередач (ЛЕП). Була загроза знищення другої, але її нібито вчасно розмінували.

Нагадаємо, що 29 квітня до окупантів завітала "бавовна" в Севастополь, де спалахнула нафтобаза, яка забезпечувала потреби Чорноморського флоту РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.